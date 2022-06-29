Российский посол в США обвинил Вашингтон в глобальном продовольственном кризисе

Посол России в США Антонов: Вашингтон сеет панику и поощряет продовольственный кризис

Волна антироссийских санкций, введенных коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис, заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова дипломата опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Дипломат прокомментировал очередной «пакет» антироссийских санкций и отверг обвинения Вашингтона о том, что Москва поощряет глобальный продовольственный кризис. Посол уточнил, что из-за разрыва связей с Москвой по всему миру можно наблюдать снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения.

Он напомнил, что американцы сами страдают от ограничений, введенных против России: рост потребительских цен побил антирекорд за последние 40 лет. Из-за санкций многие компании ищут замену доллару, чтобы рассчитываться с партнерами. «Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику», — отметил Антонов.

Он указал, что антироссийские санкции подхлестнули глобальный продовольственный кризис. «Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19», — подчеркнул он. Антонов призвал обеспечить свободный доступ зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки.

Ранее Кремль предупредил, что незаконные ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису.