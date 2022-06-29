Путин назвал призывы продолжать бои на Украине средством защиты интересов Запада

Президент России Владимир Путин оценил призывы Запада продолжать боевые действия на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Путин назвал подобные призывы средством защиты интересов Запада. Он отметил, что эти высказывания подтверждают предположения о том, что благо Украины не является целью западных стран.

Комментируя высказывания о завершении конфликта на поле боя, президент отметил, что к этому надо относиться как к факту. По его словам, не было неожиданностью, что западные страны готовились к этому с 2014 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Россия больше не будет доверять Западу, так как тот продемонстрировал свое подлинное отношение к Москве.