Блогерша примерила топ с Asos и удивилась расположению в нем своей груди

TikTok-блогерша Кайк примерила топ с Asos и обнаружила грудь ниже чашечек изделия

Блогерша Кайк (фамилия не указывается) из Великобритании примерила заказанный ею в интернет-магазине Asos топ и удивилась расположению в нем своей груди. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Пользовательница с никнеймом kikeaj_ рассказала, что приобрела за 33 фунта стерлингов (2000 рублей) костюм из юбки и майки в неоновых тонах. В то же время блогерша отметила, что выбирала наряд в соответствии с параметрами своей фигуры, однако, несмотря на это, обнаружила, что он ей не подошел.

Так, на размещенных кадрах девушка предстала в указанных предметах гардероба. При этом видно, что бюст британки оказался ниже чашечек, окрашенных в оранжевый оттенок, отличный от основного цвета изделия. «Когда заказываешь одежду своего размера, но твоя грудь просто огромная», — подписала публикацию юзерша.

Зрители поддержали блогершу в комментариях, указав, что также сталкивались с подобной проблемой. «Не покупаю одежду с чашечками по этой причине», «Когда я вижу вещи подобного фасона, сразу понимаю, что они мне не подойдут», «Даже если я покупаю наряд большого размера, чашечки все равно будут маленькими», — прокомментировали они.

В апреле сообщалось о блогерше Сабрине Стюарт, которая купила платье в интернет-магазине Asos и обнаружила, что доставленный почтой наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из детской телевизионной программы «Улица Сезам». На сайте ретейлера девушка заказала неоновое миди-платье с бахромой. Стоимость покупки составила 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей).