Зампостпреда Полянский заявил, что Киев умышленно хранит вооружения в центрах городов

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев умышленно хранит вооружения, переданные Западом, в центрах городов, используя мирное население как живой щит. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы должны понимать, что поставки оружия… были и остаются для нас законными военными целями, как и наемники из ваших государств», — сказал Полянский, добавив, что объекты, где «оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями».

По словам Полянского, речь в том числе идет об ангарах на территории Кременчугского завода дорожных машин. Он отметил, что Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.

Ранее Полянский заявил, что Москва нанесла удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге, а не по торговому центру. По его словам, российские войска нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с вооружениями и боеприпасами западного производства, поступившими от США и Европы, в районе Кременчугского завода дорожных машин.