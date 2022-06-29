Антонов рассказал о страданиях США от собственных санкций против России

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что США сами страдают от санкций против России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что введение западными странами санкций против Москвы привело к обострению кризиса в мировой экономике. Он подчеркнул, что сами США вынуждены страдать от собственных ограничений, несмотря на то, что их целью являлось нанести вред другому государству, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что благодаря своим инициативам рост потребительских цен в США установил антирекорд за последние 40 лет, а их торговые партнеры начали искать валюту на замену доллару для использования в расчетах.

Ранее обозреватель французского журнала Point Николя Баверез отметил, что Саудовская Аравия, Индия и Индонезия начали ругать Запад за антироссийские санкции. Он напомнил, что Саудовская Аравия сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Индия вместе с Индонезией приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.