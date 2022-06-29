Против главы управления разведки Минобороны Украины завели уголовное дело

СКР завел дело об угрозе террористического акта в отношении главы военной разведки Украины

В отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 29 июня, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по статье 205 («Угроза совершения террористического акта») УК РФ. Буданов публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях. Глава военной разведки Украины публично заявил об этом британскому изданию «FINANCIAL TIMES» в июне 2022 года.

В СКР принимают меры к установлению всех обстоятельств совершенного Будановым преступления и привлечения его к уголовной ответственности.

27 июня Буданов заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных РФ территориях и напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели главы управления семьи, молодежи и спорта местной военно-гражданской администрации (ВГА) Дмитрия Савлученко.