Педиатр назвал главное условие для занятия спортом в детстве

Педиатр Продеус заявил, что занимающимся спортом детям нужно наблюдение врача

Врач-педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал главное условие, которое необходимо соблюдать, если ребенок занимается профессиональным спортом. В посте, опубликованном на платформе «Дзен», он заявил, что в таком случае детям необходимо постоянное наблюдение врача.

«Я за спорт, я за физическую культуру, но только надо понимать, как организм ребенка, в каких дозах и нагрузках, готов справляться с этим процессом и переносить его», — объяснил педиатр. Врач отметил, что занятие большим спортом в раннем детстве может приводить к негативным последствиям. «Это и травмы, это и повышенные нагрузки, это изменение функционирования костной-мышечной системы, иногда вопреки возрасту», — пояснил эксперт.

Иногда стремление получать максимальные результаты как можно раньше вредит здоровью, подчеркнул Продеус. «Нужно понимать, насколько организм готов к этому», — добавил он. По словам телеврача, к большому спорту необходимо готовиться со спортивными медицинскими специалистами, которые будут объективно оценивать возможности организма.

Педиатр привел в качестве примера свой опыт: он рассказал, что в четвертом-пятом классе занимался прыжками с шестом. «Я в своем возрасте брал высоты в 3,5-3,7 метра и, к сожалению, в районе седьмого класса получил травму колен, после этого у меня был долгий период реабилитации, но это травма преследует меня и сейчас», — вспомнил он.

Ранее Продеус развеял миф о лечении молочных зубов. По словам врача, если не лечить молочные зубы, это может привести к ряду проблем со здоровьем. Так, невылеченный кариес на молочных зубах способен затронуть и зачатки постоянных зубов.