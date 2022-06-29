Путин подтвердил свою позицию насчет спецоперации на Украине

Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не изменились

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала СВО 24 февраля его позиция не изменилась. Российский лидер отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

Путин рассказал, что российские войска продвигаются и достигают поставленных целей, и добавил, что в вопросе хода СВО он доверяет профессионалам. Также он объяснил, что российское командование прежде всего думает о сохранении жизней своих бойцов.

Ранее Путин оценил призывы Запада продолжать боевые действия на Украине, назвав их средством защиты интересов Запада. Он отметил, что эти высказывания подтверждают предположения о том, что благо Украины не является целью западных стран.