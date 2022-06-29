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Путин подтвердил свою позицию насчет спецоперации на Украине

Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не изменились

Фото: Григорий Сысоев/Sputnik / REUTERS

Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала СВО 24 февраля его позиция не изменилась. Российский лидер отметил, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.

Путин рассказал, что российские войска продвигаются и достигают поставленных целей, и добавил, что в вопросе хода СВО он доверяет профессионалам. Также он объяснил, что российское командование прежде всего думает о сохранении жизней своих бойцов.

Ранее Путин оценил призывы Запада продолжать боевые действия на Украине, назвав их средством защиты интересов Запада. Он отметил, что эти высказывания подтверждают предположения о том, что благо Украины не является целью западных стран.

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Марина Совина
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