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В Татарстане появится новый памятник поэту Габдулле Тукаю

Памятник известному поэту Габдулле Тукаю появится в Тукаевском районе Татарстана
Габдулла Тукай

Габдулла Тукай. Фото: Wikimedia

Памятник известному поэту Габдулле Тукаю появится в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, монумент установят возле Дома культуры в поселке Новый. Глава Тукаевского района республики Фаил Камаев лично выехал на объект будущего благоустройства. На данный момент в указанном месте ведутся работы по обновлению парка, проект которого выбрали жители региона.

Известно, что в рамках реконструкции будет обновлена и площадь перед культурным учреждением. Территория вместе с парком станет зоной отдыха, которую заблаговременно озеленят, также здесь оборудуют площадки для детей и взрослых. Отмечается, что работы проводят благодаря республиканской программе развития общественных пространств.

В июне в Калужской области открыли памятник известному писателю Николаю Любимову. Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения литературного деятеля. «Памятник установили на бульваре рядом с бывшим зданием школы в Перемышле, где учился переводчик», — отметили в правительстве региона.

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Майя Пономаренко
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