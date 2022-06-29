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Россиян пригласили поучаствовать в турнире лучников на фестивале реконструкции

В Тверской области пройдет фестиваль исторической реконструкции «Василевский стан»

Фото: Страница «Новоторжский Рубеж» во «ВКонтакте»

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Василевский стан 2022» пройдет 2 июля в Тверской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие состоится на базе этнографического музея «Василево» в Торжокском районе. Для участников подготовили экскурсии по истории и оружию, лекции по деревянному зодчеству и мастер-классы по изготовлению бус.

Также гостей приглашают поучаствовать в турнире лучников, поединке витязей и массовом сражении-бугурте. Кроме того, будет организована средневековая ярмарка, лучно-арбалетный тир и кузница. Участники смогут пообедать в трактирах с блюдами, приготовленными по старинным рецептам.

«Наша основная цель — обеспечить проведение интересных событий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории», — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее стало известно, что Красноярский край впервые примет масштабный фестиваль исторической реконструкции. Мероприятие состоится 2 июля в селе Еловое, его посвятят двухсотлетию образования Енисейской губернии.

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Мария Гейн
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