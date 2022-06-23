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В Красноярском крае впервые пройдет фестиваль исторической реконструкции

В селе Еловое пройдет первый в Красноярском крае фестиваль исторической реконструкции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Красноярский край впервые примет масштабный фестиваль исторической реконструкции. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона, передает агентство Sibnovosti.

Фестиваль пройдет 2 июля в селе Еловое. Он будет посвящен двухсотлетию образования Енисейской губернии. Участие в мероприятии примут представители военно-исторических клубов из разных регионов Сибирского Федерального округа.

На фестивале гости увидят масштабные реконструкции исторических битв и выставку оружия, для них проведут мастер-классы и организуют полевую кухню. В рамках мероприятия также пройдет ярмарка товаров ручной работы.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском впервые после начала пандемии коронавируса прошел фестиваль военно-исторической реконструкции «Сибирский огонь». В программу вошла реконструкция Петровской эпохи в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. Главная цель фестиваля — пробудить у россиян интерес к истории страны.

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Сергей Истомин
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