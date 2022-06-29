Американская газета назвала «Украину» самым употребляемым словом года

«Украина» возглавила топ-10 самым употребляемых слов года в газете The New York Times

Слово «Украина» возглавило топ-10 самых употребляемых в американской газете The New York Times (NYT) в 2022 году слов. Пост с инфографикой, на которой названы результаты исследования, опубликовал пользователь Reddit.

Согласно данным из ролика, в 2022 году самым употребляемым словом в газете стала «Украина». Она упоминалась в NYT 4533 раза. «Россия» — на втором месте с 3339 упоминаниями.

В 2021 году NYT чаще всего употребляла слово «Байден» (7267 раз). Вторым по популярности словом стало «COVID» (6544).

На инфографике представлены самые популярные словам NYT за последние 123 года, то есть за период с 1900 по 2022 год. В 1914-м — в год начала Первой мировой войны — самым популярным в газете было «немецкий». Это слово NYT употребляла в своих материалах чаще других до 1918 года включительно.

В 1942 году в топ вышло слово «армия», которое продержалось там до 1945 года. Одним из наиболее употребляемых слов в газете за весь указанный период было «советский» (Soviet). Оно продержалось в топе с 1955 до 1960 года, затем его сменила фамилия президента США Кеннеди. В 1988 и 1990 годах слово «советский» снова стало самым популярным.