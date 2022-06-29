Психолог назвала способ перестать завидовать чужим успехам

Психолог Анна Девятка считает, что зависть успешным людям полезна для личного развития

Психолог, супервизор Анна Девятка назвала россиянам способ перестать завидовать успешным людям. В интервью для «Москва-24» она объяснила, как стоит относиться к достижениям других и каким образом зависть может быть полезна.

Психолог отмечает, что чужой успех мало кого оставляет равнодушным, только кто-то вдохновляется чужим примером, а кого-то он провоцирует на зависть. Так, погружаясь в это деструктивное чувство, человек может начать злиться на самого себя. Психолог успокаивает: «Мы живем в обществе, и у каждого из нас разные цели и возможности, а значит, разные успехи и способы их достижения».

Эксперт также сообщила, что можно и нужно ориентироваться на состоявшихся людей, чтобы перенять у них важные для собственного роста моменты в характере или поведении. А вот завидовать людям, которые находятся примерно на таком же уровне, бесполезно и деструктивно для личного развития.

Анна Девятка также рассказала, что в большинстве случаев успешная жизнь всего лишь иллюзия, которая сегодня легко создается при помощи социальных сетей. «Достижение успеха — это трудоемкая задача, а вот создать видимость успеха намного проще, особенно в большом городе или в социальных сетях. Помогает атрибутика: брендовая одежда, дорогая квартира и машина, рассказы о своих успехах, фотографии в определенном обществе», — сообщила она. По ее мнению, не стоит завидовать человеку, который транслирует успех, поскольку сложно узнать его жизнь на самом деле. Распознать подобного самозванца можно в процессе общения: «Если человек рассказывает про успехи бесконечно — это повод насторожиться».

Зачастую, зависть возникает из-за незнания того, сколько усилий было вложено для достижения цели. Поэтому, как сообщила Девятка, это может вызвать ложное чувство несправедливости. Психолог уверена, что чужой успех не должен сбивать с толку, а должен помогать человеку расти: «Сравнивая себя с другим, можно подсмотреть, что именно помогло добиться цели, и сделать так же».

В заключение эксперт дала эффективный совет тем, кто часто испытывает зависть: «Как только чувство зависти незаметно к вам подкралось, трансформируйте его в рабочие конструкты с помощью вопросов: Чему именно я завидую? Хочу ли я сделать что-то похожее для себя? Если да, то как?»

До этого психолог дал советы при выгорании на работе. Она посоветовала научиться правильно расставлять приоритеты и сменить окружающую обстановку.

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