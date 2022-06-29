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Для тушения мощного пожара на юге Москвы привлекли авиацию

Для тушения мощного пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32

Для ликвидации мощного пожара на Каширском шоссе на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

На кадрах, предоставленных очевидцами «Ленте.ру», запечатлен момент прибытия авиации.

По данным экстренных служб, на месте горит мусор на открытой площадке и два металлических ангара. Общая площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров и, по данным АГН «Москва», уже достигла двух тысяч.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Угроза перекидывания огня на жилые дома отсутствует. Ранее 29 июня стало известно, что причиной мощного пожара на Каширском шоссе мог стать поджог.

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Евгения Куликова
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