Для тушения мощного пожара на юге Москвы привлекли авиацию

Для тушения мощного пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32

Для ликвидации мощного пожара на Каширском шоссе на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

На кадрах, предоставленных очевидцами «Ленте.ру», запечатлен момент прибытия авиации.

По данным экстренных служб, на месте горит мусор на открытой площадке и два металлических ангара. Общая площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров и, по данным АГН «Москва», уже достигла двух тысяч.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Угроза перекидывания огня на жилые дома отсутствует. Ранее 29 июня стало известно, что причиной мощного пожара на Каширском шоссе мог стать поджог.