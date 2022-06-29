Причиной мощного пожара на юге Москвы мог стать поджог

Причиной пожара на Каширском шоссе в Москве мог стать поджог

Причиной мощного пожара на Каширском шоссе на юге Москвы мог стать поджог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации МЧС, пожар начался с возгорания мусора в районе Каширского шоссе. После этого огонь перекинулся на стоящие поблизости металлические ангары. Сейчас площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Для тушения возгорания, которому присвоили высший ранг сложности, привлекли вертолет Ка-32. Предварительно установлено, что пострадавших в результате пожара нет. Угроз жилым домам в районе происшествия отсутствует.

Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно поднимающийся в небо плотный столб дыма.

Ранее пожар в Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы. В ходе тушения спасатели эвакуировали одну женщину.