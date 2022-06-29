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Трех медведей уличили в воровстве сладостей с сибирского кладбища

Медведица с двумя медвежатами начала воровать сладости с сибирского кладбища

Фото: Leon Neal / Getty Images

Медведица с двумя медвежатами начала воровать сладости с кладбища в сибирском городе Стрежевом. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Анатолий Истомин.

По его словам, в набегах на кладбище трех животных уличили местные жители. Они пожаловались, что хищники уже неоднократно появлялись близ захоронений.

«Агрессии они не проявляли, но, по данным охотоведа, косолапые прорыли лаз под оградой кладбища и собирают конфеты и сладкое с могил», — пояснил Истомин, добавив, что, судя по обнаруженным следам, медвежатам уже более одного года.

Он отметил, что местные власти приняли решение об отстреле животных, однако после трех дней поисков найти медведей так и не удалось. При этом в районе продолжают вести мониторинг, заверил чиновник.

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Варвара Кошечкина
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