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В США заявили о возможном захвате Россией большей части Украины

Директор нацразведки США Хейнс заявила, что Россия может захватить большую часть Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В правительстве США считают, что Путин все еще может захватить большую часть Украины. Об этом заявила директор американской Национальной разведки Аврил Хейнс, ее высказывание публикует Reuters.

Кроме того, Хейнс отметила, что война может занять продолжительный период времени, а картина боевых действий до сих «остается мрачной».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что власти США считают Россию самой непосредственной и прямой угрозой европейской безопасности. Также стало известно, что на данный момент число военных сил Вашингтона на европейской территории достигает ста тысяч человек.

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Николай Чигасов
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