Эрдоган запланировал переговоры по зерновому кризису с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган обсудит зерновой кризис с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время, политики обсудят зерновой кризис и способы его разрешения. Об этом пишет «Интерфакс».

Точная дата пока неизвестна, но сообщается, что речь может идти о конце этой недели или начале следующей. Сам Эрдоган, комментируя зерновой кризис и конфликт на Украине, отметил, что Анкара стремится проводить сбалансированную политику, «а не курс, основанный на противостоянии».

Эрдоган добавил, что поддержка Украины со стороны НАТО должна осуществляться «с прицелом на мир».

21 июня в Москве прошли переговоры между делегациями России и Турции по теме кризиса с украинским зерном. Президент Владимир Путин в них участие не принимал, поскольку эти вопросы находятся в компетенции Минобороны. По словам турецких представителей, сторонам удалось достигнуть консенсуса, однако детали переговоров не раскрывались.