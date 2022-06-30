Алжир захотел повысить цены на газ для Европы

Reuters: алжирская Sonatrach хочет поднять цены на газ для Европы

Алжирский государственный производитель нефти и газа Sonatrach думает, как получить выгоду от значительного повышения мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Sonatrach рассматривает несколько вариантов, в том числе частичную привязку к спотовым ценам на газ в контрактах, которые исторически были привязаны к цене на нефть марки Brent. Роль Алжира как поставщика газа для Италии, Испании и других стран Южной Европы возросла в связи с конфликтом на Украине и введением Европой санкций против Москвы, отмечает издание.

Ранее Россия сократила поставки топлива в Европу по газопроводу «Северный поток» до 40 процентов от его пропускной способности. Пересмотр цен происходит в трудное время для Европы, поскольку страны хотят максимально заполнить хранилища перед зимним отопительным сезоном и разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай остановки российских потоков, говорят эксперты.

В условиях проведения специальной военной операции России на Украине эра дешевой энергии в Европе подошла к концу, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.