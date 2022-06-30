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Бастрыкин предложил ввести статью о конфискации имущества коррупционеров

Глава СК РФ Бастрыкин предложил ввести в УК статью о конфискации имущества коррупционеров
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин предложил ввести в Уголовный кодекс (УК РФ) статью о конфискации имущества коррупционеров. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По мнению Бастрыкина, на данный момент назрела необходимость ввести такую меру наказания. «Уверен, что такой подход будет самым действенным и справедливым средством, отвечающим ожиданиям наших граждан и интересам добросовестных предпринимателей», — пояснил он.

В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров. Тогда он заявил, что тема нуждается в экспертной проработке.

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Марина Совина
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