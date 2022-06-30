Мальчик дотронулся до опасного растения и был вынужден лечиться семь недель

Stoke Live: из-за случайного контакта с борщевиком британскому подростку нужна операция

12-летний британский мальчик получил серьезные ожоги на лице и руке после случайного контакта с борщевиком. Его мать, 48-летняя Кимберли Уокер, в беседе с изданием Stoke Live заявила, что ее сын был вынужден лечиться от ожогов семь недель и, возможно, ему будет нужна пластическая операция.

Женщина считает, что ее ребенок получил ожоги, когда играл в футбол в школе. Он случайно дотронулся до листьев опасного растения, когда тянулся за мячом, улетевшим за пределы футбольной площадки. По словам Уокер, сын даже не понял, что произошло, и спокойно продолжил веселиться на улице с одноклассниками, наслаждаясь солнечной погодой.

Однако на следующее утро подросток проснулся со странным ожогом на руке. Встревоженная мать спросила его, что случилось, но мальчик не понимал, что произошло. «Я отвезла его в больницу, и там мне сказали, что его всего лишь "укусила" крапива. Но я не понимала, как он мог так обжечь руку крапивой», — пояснила британка, добавив, что спустя некоторое время у сына появилось еще три серьезных ожога — на щеке и под глазом, и в течение дня они вдвое увеличились в размере.

Уокер снова отвела ребенка к терапевту, который диагностировал у него ожог от контакта с гигантским борщевиком и выписал направление в специализированный госпиталь, так как сок этого растения ядовит и без лечения может привести к образованию рубцов на коже, а при попадании в глаза вызывает слепоту.

В течение семи недель подросток лечит ожоги, он вынужден регулярно смазывать их специальной мазью и прикрывает их каждый раз, когда выходит на улицу, так как следы могут продолжать увеличиваться в размерах. Кибрели Уокер говорит, что ожоги на лице очень глубокие, и пластический хирург не знает, пройдут ли они без следа или оставят шрамы. По словам специалиста, возможно, ребенку даже потребуется операция.

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