Врач объяснила россиянам неожиданный вред работы на даче и огородах

Терапевт Наталья Чернышева: работы на дачах могут привести к заболеваниям позвоночника

Работа на огороде может привести к болезням спины, предупреждает россиян врач-терапевт Наталья Чернышева. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила неожиданный вред труда на приусадебном участке.

Врач отмечает: чтобы вырастить урожай, дачникам приходится часами проводить время в неудобных позах во время посадки, прополки и обработки растений. Все это, по словам эксперта, может привести к заболеваниям позвоночника и поясницы. «Вредят нашему организму частые наклоны, подъемы тяжестей с нарушением техники выполнения движений. Все это может привести к обострению мышечно-тонического синдрома, грыжам и радикулиту», — заявила Чернышева.

Особенно часто, по мнению врача, травмы спины возникают, когда на даче занимаются строительными работами, а тело при этом долгое время пребывает в неудобной позе. «Более того, при длительном нахождении в перевернутых позах, когда голова оказывается ниже уровня сердца, нарушается кровообращение», — предупредила она. По ее словам, если у человека есть сосудистые заболевания, то после таких дачных посадок можно получить гипертонический криз и нарушение мозгового кровообращения.

В заключение Чернышева добавила, что длительная работа на солнце не приносит никакой пользы организму. Она также призвала не выходить в жаркий день на грядки без головного убора, чтобы не получить солнечный удар.

До этого психолог объяснил любовь пенсионеров к огородам. По его словам, тяга к дачам обусловлена не желанием вырастить овощи и фрукты, а стремлением собрать всю семью вместе.