Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач объяснила россиянам неожиданный вред работы на даче и огородах

Терапевт Наталья Чернышева: работы на дачах могут привести к заболеваниям позвоночника

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Работа на огороде может привести к болезням спины, предупреждает россиян врач-терапевт Наталья Чернышева. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила неожиданный вред труда на приусадебном участке.

Врач отмечает: чтобы вырастить урожай, дачникам приходится часами проводить время в неудобных позах во время посадки, прополки и обработки растений. Все это, по словам эксперта, может привести к заболеваниям позвоночника и поясницы. «Вредят нашему организму частые наклоны, подъемы тяжестей с нарушением техники выполнения движений. Все это может привести к обострению мышечно-тонического синдрома, грыжам и радикулиту», — заявила Чернышева.

Особенно часто, по мнению врача, травмы спины возникают, когда на даче занимаются строительными работами, а тело при этом долгое время пребывает в неудобной позе. «Более того, при длительном нахождении в перевернутых позах, когда голова оказывается ниже уровня сердца, нарушается кровообращение», — предупредила она. По ее словам, если у человека есть сосудистые заболевания, то после таких дачных посадок можно получить гипертонический криз и нарушение мозгового кровообращения.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

В заключение Чернышева добавила, что длительная работа на солнце не приносит никакой пользы организму. Она также призвала не выходить в жаркий день на грядки без головного убора, чтобы не получить солнечный удар.

До этого психолог объяснил любовь пенсионеров к огородам. По его словам, тяга к дачам обусловлена не желанием вырастить овощи и фрукты, а стремлением собрать всю семью вместе.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Стилистка перечислила визуально полнящую фигуру одежду
В России потребовали от Болгарии отменить решение о высылке дипломатов
Россиянам стал доступен новый способ общения
НАСА анонсировало самое «глубокое» изображение Вселенной
В Херсоне назвали причину взрыва в центре города
Просмотр дочери Тутберидзе в Федерации фигурного катания США объяснили
Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические постановки
Лавров заявил о желании США привести другие страны к повиновению
Правительство России запросило право на спецмеры при операциях за рубежом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.