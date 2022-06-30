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Цены на газ взлетели

Цены на газ на бирже ICE взлетели до 1645,56 доллара за тысячу кубометров

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Цена августовского фьючерса на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF на лондонской бирже ICE в ходе торговой сессии 30 июня взлетела до 148,55 евро за мегаватт-час, или 1645,56 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.

Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,97 процента. На пике цена доходила до 149,34 евро за мегаватт-час, или 1654,31 доллара за тысячу кубометров.

Подорожание происходит на фоне сокращения поставок из России, обусловленных техническими проблемами газопровода «Северный поток». На компрессорной станции «Портовая» не хватает газотурбинных двигателей. Один из них был отправлен на ремонт в Канаду, которая отказывается возвращать оборудование из-за санкций, у другого истек срок межремонтной эксплуатации.

В таких условиях власти Германии опасаются полного прекращения поставок газа из России и стремятся максимально заполнить хранилища в преддверии зимы.

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Платон Щукин
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