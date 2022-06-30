Упавшего с парашюта туриста в Геленджике ввели в кому

Туриста, упавшего с парашюта в Геленджике, ввели в кому «из-за нестабильного состояния»

Туриста, упавшего с парашюта в море в Геленджике, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает портал «Турдом».

Отмечается, что врачи местной больницы, куда был доставлен 37-летний пострадавший, решили пойти на такие меры «из-за его нестабильного состояния».

Также стало известно, что в Краснодарском крае заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и организаторов парасейлинга.

Несчастный случай произошел 29 июня на одном из пляжей Геленджика. Во время парасейлинга мужчина упал в море из-за обрыва буксировочного троса, которым парашют был привязан к катеру. Отдыхающего госпитализировали с тяжелой травмой головы.

