Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Упавшего с парашюта туриста в Геленджике ввели в кому

Туриста, упавшего с парашюта в Геленджике, ввели в кому «из-за нестабильного состояния»

Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

Туриста, упавшего с парашюта в море в Геленджике, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает портал «Турдом».

Отмечается, что врачи местной больницы, куда был доставлен 37-летний пострадавший, решили пойти на такие меры «из-за его нестабильного состояния».

Также стало известно, что в Краснодарском крае заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и организаторов парасейлинга.

Несчастный случай произошел 29 июня на одном из пляжей Геленджика. Во время парасейлинга мужчина упал в море из-за обрыва буксировочного троса, которым парашют был привязан к катеру. Отдыхающего госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Джонсона о бойкоте саммита G20
Российские артиллеристы применили «Гиацинты» на учениях
Раскрыта причина задержания ректора РАНХиГС Владимиру Мау
В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя
Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-аккаунт телекомпании «Таврида»
В Казахстане назвали число осужденных после январских беспорядков
Несовершеннолетняя оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве
Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
Российские силовики задержали ректора РАНХиГС
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.