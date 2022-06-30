В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил тяжелую травму головы

Российский турист упал в море с парашютом в Геленджике и был госпитализирован

На популярном курорте Краснодарского края после падения с парашюта госпитализировали российского туриста. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел на одном из пляжей Геленджика в среду, 29 июня. Во время занятия парасейлингом 37-летний мужчина упал в море из-за обрыва буксировочного троса, которым парашют был привязан к катеру. Отдыхающего госпитализировали с тяжелой травмой головы.

По информации «Коммерсанта», по факту инцидента Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кроме того, сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и организовали проверку для установления всех причин и обстоятельств инцидента.

Ранее в июне сообщалось, что в Турции отдыхающие спасли отечественную туристку с детьми, которая чуть не разбилась во время неудачного полета на парашюте. Во время проезда водитель катера, к которому был прикреплен парашют, не справился с управлением из-за сильного ветра — моторную лодку вынесло на берег, а отдыхающие зависли над сушей.

