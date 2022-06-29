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В Турции спасли зависшую на парашюте россиянку с детьми

Ensonhaber: в Белеке туристы спасли зависшую на парашюте россиянку с двумя детьми

Фото: Ensonhaber.com

В Турции отдыхающие спасли россиянку с детьми, которая чуть не разбилась во время неудачного полета на парашюте за катером. Об этом сообщает местное издание Ensonhaber.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Белек в провинции Анталья на пляже одного из пятизвездочных отелей. Российская туристка и две ее дочери решили опробовать парасейлинг. Во время проезда водитель катера, к которому был прикреплен парашют, не справился с управлением из-за сильного ветра — моторную лодку вынесло на берег, а отдыхающие зависли над сушей.

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На помощь россиянке с детьми пришли сотрудники соседнего отеля и туристы на пляже. «Я бросил веревку на трос, который держал парашют. Мы натянули веревку и спустили девушек на землю», — вспоминает случившееся один из очевидцев.

По его словам, туристки находились в воздухе около 10 минут. «Они (россияне — прим. «Ленты.ру») были в ужасе и слишком перенервничали. Женщина все время плакала, а мы с друзьям ее успокаивали. Те, кто был в тот момент на пляже, аплодировали и благодарили нас. Мы все были рады, что все закончилось хорошо», — добавил он.

Ранее в июне россияне признались в желании добавить «экстрим» в летний отпуск. Так, 19 процентов соотечественников планируют во время отдыха заняться дайвингом, 15 процентов хотят попробовать сплавы на каяках или байдарках, а семь процентов мечтают прыгнуть с парашютом.

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Валентина Процкова
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