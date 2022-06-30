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Китайский производитель смартфонов прекратил поставки товаров в Россию

«Ведомости»: китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки товаров в Россию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания не делала официальных заявлений об уходе с российского рынка, однако поставки устройств данного производителя прекратились еще в марте. По данным собеседников издания, в настоящий момент Honor ищет партнеров в Армении и Грузии. Кроме того, вендор уже достиг договоренности в Узбекистане. Как полагают источники газеты, таким образом китайская компания может вернуться на российский рынок.

В материале отмечается, что компания не ответила на запрос издания.

Ранее сообщалось, что китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать магазины в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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