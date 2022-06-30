Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов в избирательной кампании 2022 года

ЭИСИ провел круглый стол «Избирательная кампания 2022: итоги выдвижения»

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке РИА «Новости» провел круглый стол «Избирательная кампания 2022: итоги выдвижения». В этом году в единый день голосования 11 сентября в России пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 глав субъектов Федерации, выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.

Модератор круглого стола, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что, несмотря на проведение специальной военной операции, политическая жизнь идет по расписанию, и в настоящее время подходит к концу один из ключевых этапов избирательной кампании — выдвижение кандидатов. По его словам, «Единая Россия» провела региональные конференции во всех субъектах, где примет участие в выборах губернаторов. Представлять эту политическую силу будут сразу несколько действующих руководителей субъектов Российской Федерации, часть из которых — в статусе временно исполняющих обязанности. По 12-ти из 14-ти губернаторских кампаний известны кандидаты от КПРФ. Партия «Новые люди» будет участвовать только в трех губернаторских гонках: в Карелии, Свердловской области и Бурятии.

Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов сравнил набирающую обороты избирательную кампанию этого года с предыдущим электоральным циклом и вызовы, стоявшие перед кандидатами год назад и сейчас. В 2021 году выборы губернаторов прошли в 12 регионах, в 9 из них они были прямые. И если тогда главное в повестке было преодоление последствий пандемии, то в этом году — специальная военная операции. «Преодоление тех экономических проблем, проведение в жизнь социальных решений было на первом месте, — отметил политолог. — И те из кандидатов, кто не боялся об этом говорить, и включали эту тему в свою предвыборную кампанию, получили преимущество. Многие же исключили эту тему для себя и проиграли». По его мнению, схожесть избирательных кампаний 2021 и 2022 года заключается в том, что события на Украине, как и пандемия, повлияли и на политическую жизнь. И те из кандидатов, кто не побоится рассказывать о ходе спецоперации о ее целях и задачах, о том, как помогать жителям Донецка и Луганска, также получат очевидное преимущество на выборах. «Это одна из основных повесток сегодня, — подчеркнул Александр Асафов. — Но, я уверен, многие будут избегать этой темы. Они будут говорить о чем угодно, только не об этом».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремкий отметил, что в настоящее время как никогда наблюдается «эффект единства и сплоченности граждан, который проявляется в высоких рейтингах власти, основанный на том, что люди осознают наличие серьезных внешних угроз». Эксперт обратил внимание на тот факт, что эффект сплочения российского общества не был бы возможен без предыстории, а именно эффективно работающей в последние годы политической и экономической государственной системы.

О «Донецком консенсусе», когда все фракционные политические партии безоговорочно поддержали специальную военную операцию, говорил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Дмитрий Гусев. По его словам, связи справедливоросов с Донбассом начались «не вчера. И в Донецкой и Луганской непризнанных республиках наша партия действует и активно помогает людям уже сейчас. Это и гуманитарная и юридическая и депутатская поддержка граждан. Это наш вклад в донецкий консенсус», — подчеркнул депутат.

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин подробно остановился на предвыборной ситуации в Свердловской области, где на пост губернатора выдвинулись представители пяти партий, отметив, что самая главная тема выборов — ответы на вызовы которые сейчас стоят перед Россией. Он также обратил внимание на то, что в этом году избирательная кампания стартовала с некоторым запозданием.

Об этом же говорила и политолог Анна Федорова. «До выборов осталось 72 дня. Это значит, что в этом году у нас короткая кампания, и если кто-то из кандидатов еще не начал, он не успеет разогнаться, и шансы будут минимальны, — подчеркнул эксперт. — Санкции влияют на все российские регионы, и от того, как действует власть, справляется ли она и помогает людям, зависит, как эти самые люди придут и проголосуют в сентябре».