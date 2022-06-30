Россиянам перечислили меры профилактики крапивницы

Аллерголог Латышева: отказ от кофе и грибов поможет в профилактике пищевой крапивницы

Некоторые разновидности крапивницы могут быть опасны для жизни, предупредила врач-аллерголог Елена Латышева. В беседе с изданием NEWS.ru она перечислила россиянам меры профилактики этого неприятного кожного заболевания.

Медик предупредила, что в большинстве случаев крапивница не угрожает здоровью человека. Смертельную опасность представляет только пищевая или лекарственная разновидность этого недуга. При этом к летальному исходу чаще всего приводит не само заболевание, а осложнения, которые из-за него развиваются, подчеркнула врач.

По словам Латышевой, в профилактике крапивницы помогут лечение сопутствующих заболеваний и отказ или ограничение в рационе ряда продуктов, которые провоцируют мощный выброс гистаминов в организм. Среди них специалист особо выделила грибы, кофе и цитрусовые фрукты.

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