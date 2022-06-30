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Россиянам перечислили меры профилактики крапивницы

Аллерголог Латышева: отказ от кофе и грибов поможет в профилактике пищевой крапивницы

Фото: Shutterstock

Некоторые разновидности крапивницы могут быть опасны для жизни, предупредила врач-аллерголог Елена Латышева. В беседе с изданием NEWS.ru она перечислила россиянам меры профилактики этого неприятного кожного заболевания.

Медик предупредила, что в большинстве случаев крапивница не угрожает здоровью человека. Смертельную опасность представляет только пищевая или лекарственная разновидность этого недуга. При этом к летальному исходу чаще всего приводит не само заболевание, а осложнения, которые из-за него развиваются, подчеркнула врач.

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По словам Латышевой, в профилактике крапивницы помогут лечение сопутствующих заболеваний и отказ или ограничение в рационе ряда продуктов, которые провоцируют мощный выброс гистаминов в организм. Среди них специалист особо выделила грибы, кофе и цитрусовые фрукты.

Ранее онкологи рассказали, как определить рак кожи на вид. Специалисты объяснили, что одним из симптомов меланомы является внезапное появление новой родинки или перерождение старой. Кроме того, меланома может быть похожа на плоское красное и шелушащееся пятно, которое впоследствии способно переродиться в безболезненную язву.

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Наталья Обрядина
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