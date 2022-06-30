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Пожарные нашли нарколабораторию пока тушили деревенский дом

В Московской области при тушении дома нашли нарколабораторию по производству мефедрона

Фото: телеграм-канал «Baza»

В Московской области при тушении деревенского дома российские пожарные обнаружили нарколабораторию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 26 июня в частном доме деревни Зараменье, который снимал гражданин Таджикистана случился пожар. Боровшиеся с огнем сотрудники обратили внимание на множество канистр, пустых бутылок и лабораторное оборудование. Позже было найдено ведро в котором было два с половиной килограмма мефедрона. Возбуждено дело по статье 228 УК РФ («Изготовление и распространение наркотиков»).

24 июня сообщалось, что в Нижегородской области правоохранители задержали двух братьев 36 и 20 лет, занимавшихся производством мефедрона в арендованном частном доме.

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Владимир Седов
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