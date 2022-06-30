ЛНР заявила о занятии важных плацдармов для наступления в Лисичанске

Народная милиция ЛНР сообщила о взятии важных плацдармов для наступления в Лисичанске

Силы Луганской народной республики (ЛНР) и России заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Идут бои в городе в самом. Есть ряд успехов, заняты важные плацдармы к дальнейшему освобождению данного населенного пункта», — сказал Марочко.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник объявил, что под контроль Луганска перешла территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По его словам, трасса Лисичанск — Артемовск перекрыта, украинские войска теперь не смогут покинуть образовавшийся котел.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операцией на территории Украины.