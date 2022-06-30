Великобритания заявила о пределе возможностей для помощи Украине

Глава МИД Британии Трасс: Лондон готов долго помогать Киеву, но у его помощи есть предел

Великобритания готова долго помогать Украине в текущем конфликте, однако у возможностей Лондона по этой помощи есть предел. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Мы в этом деле надолго. Для нашей, для европейской безопасности чрезвычайно важно, чтобы Украине сопутствовал успех», — подчеркнула дипломат. По ее словам, Британия и партнеры помогают Украине восстановить работу экономики, чтобы финансовую поддержку обеспечивал ее рост, а не только вложения других стран.

Трасс отметила, что Лондон готов поддерживать Киев любыми доступными способами и в пределах возможностей британской стороны. Она заключила, что Запад не может позволить себе не помогать Украине даже на фоне роста инфляции и цен на энергоносители. По мнению министра, победа Москвы на Украине «означала бы, вероятно, вторжение и в другие страны Европы» и увеличение экономических проблем.

Ранее Лондон раскритиковал Фареры за отказ разорвать договор о рыболовстве с Россией. Фарерские острова разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу на особом участке, совместно используемом с Великобританией. В мае издание The Telegraph писало, что Британия захотела «ударить по России» новой волной санкций, ограничив импорт российской рыбы и морепродуктов.