Медведев констатировал начало разрушения системы международного права

Медведев заявил о разрушении системы международного права после выхода Запада из договоров

Система международного права начала разрушаться из-за разрыва международных договоренностей по инициативе стран Запада, а не по вине России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в рамках выступления на Х Петербургском международном юридическом форуме, трансляция которого ведется на телеканале «Россия».

«Фундамент пока есть, но этот фундамент, действительно, подвержен эрозии, и эта добротная международная правовая база, которая была сформирована человечеством за последние 150 лет, продолжает разрушаться», — констатировал политик.

Он также подчеркнул, что инициаторами выхода из договоров чаще всего были США и некоторые страны НАТО.

В свою очередь президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам форума подчеркнул, что система международного права находится в кризисе. По его словам, это произошло из-за попыток подменить ее диктатом и национальной юрисдикцией некоторых стран.

Ранее Медведев отреагировал на заявление Североатлантического альянса о том, что он не связан договором с Россией. По словам политика, это означает, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран» НАТО.