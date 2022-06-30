Президент Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом

Современное международное право находится в состоянии кризиса, причина которого кроется в попытках подменить его диктатом и национальной юрисдикцией отдельных государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к участникам Х Петербургского международного юридического форума, трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

По словам главы государства, некоторые страны намеренно отказываются от базовых правовых принципов: справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма. Но это не просто юридические формулы, а те ценности, которые отражают все многообразие нынешней цивилизации, подчеркнул Путин.

«Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами», — добавил президент России.

Ранее Владимир Путин также сообщил, что во всем мире сейчас активно формируется многополярная система и этот процесс необратим.

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