Путин заявил о формировании многополярного мира

Президент Путин заявил, что в мире активно и необратимо формируется многополярная система

Во всем мире сейчас активно формируется многополярная система, и этот процесс необратим. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Х Петербургского международного юридического форума. Его слова в четверг, 30 июня, приводит ТАСС.

Глава государства также отметил, что область права в настоящий момент нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.

Аналогичное заявление сделал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в мире формируется новая многополярная система. По этой причине политику, экономику и право ждут радикальные перемены. Ни одна из сфер не останется в стороне, подчеркнул он.

Юбилейный X Петербургский международный юридический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 29 июня по 1 июля. Владимир Путин ранее назвал его значимой и авторитетной площадкой для дискуссий.