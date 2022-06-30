Россиянам разрешили выводить из страны миллион долларов

ЦБ разрешил россиянам выводить за рубеж миллион долларов в месяц

Центробанк разрешил россиянам выводить из страны миллион долларов в течение календарного месяца, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Такие же условия действуют для резидентов «дружественных» стран. В отношении резидентов «недружественных» стран остаются в силе прежние ограничения, не позволяющие им совершать переводы за рубеж, за исключением собственной зарплаты в России.

Прежний лимит равнялся 150 тысячам долларов и пришел на смену ограничению в 10 тысяч долларов, установленному в начале марта. При этом изначально россияне не могли зачислять средства на собственные зарубежные счета.