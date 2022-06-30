Названа предварительная версия жесткой посадки Ми-8 в Якутии

Власти Якутии заявили, что падение оборотов винта привело к жесткой посадке вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии из-за падения оборотов винта. Такую предварительную причину назвали власти региона, передает РИА Новости.

Накануне в сети опубликовали кадры с места крушения воздушного судна. На кадрах виден вертолет, совершивший жесткую посадку в лесополосе. В результате падения Ми-8 завалился на правый бок.

О крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял тушение лесных пожаров, стало известно 29 июня. На воздушном судне находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны».

Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело. После ЧП в больницы доставили 17 человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 13 — в тяжелом. Погибших нет.