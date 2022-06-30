Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 в Якутии

Врач якутской больницы Сидоров сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при крушении Ми-8
Начало событий в новости Появились подробности об упавшем в Якутии Ми-8

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Состояние двух пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии — крайне тяжелое, еще тринадцати — тяжелое. Об этом рассказал заместитель главного врача Второй якутской республиканской больницы Николай Сидоров, его слова приводит «РЕН ТВ».

По словам Сидорова, самые частые травмы у поступивших в больницу после крушения вертолета — травмы туловища, переломы костей. Он уточнил, что все операции пациентам уже провели и сейчас прикладывают все усилия, чтобы спасти жизни находящихся в крайне тяжелом состоянии.

«Есть у нас крайне тяжелые пациенты, к которым надо усилия прилагать и дальше заниматься ими», — рассказал врач.

О крушении воздушного судна стало известно ранее 29 июня. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». Вертолет был задействован в тушении лесных пожаров.

По факту крушения Следственный комитет возбудил дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Стало известно о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил
Двое мужчин изнасиловали 17-летнюю туристку на популярном курорте
Сотрудника российского сотового оператора осудили за помощь мошенникам
Названы профессии с самыми большими проблемами по зарплате
Новый «Панцирь-СМ» получит вдвое больше ракет
В Госдуме порассуждали о трибунале для Зеленского
Тренер назвал способ победить самый распространенный тип головной боли у женщин
Россиян предупредили о мошенничестве с товарами IKEA
Казахстан направит миротворцев в Африку и Ливан
Россиянка стала содержанкой китайца и рассказала об унижениях за непослушание
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.