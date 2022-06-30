Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 в Якутии

Врач якутской больницы Сидоров сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Начало событий в новости Появились подробности об упавшем в Якутии Ми-8

Состояние двух пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии — крайне тяжелое, еще тринадцати — тяжелое. Об этом рассказал заместитель главного врача Второй якутской республиканской больницы Николай Сидоров, его слова приводит «РЕН ТВ».

По словам Сидорова, самые частые травмы у поступивших в больницу после крушения вертолета — травмы туловища, переломы костей. Он уточнил, что все операции пациентам уже провели и сейчас прикладывают все усилия, чтобы спасти жизни находящихся в крайне тяжелом состоянии.

«Есть у нас крайне тяжелые пациенты, к которым надо усилия прилагать и дальше заниматься ими», — рассказал врач.

О крушении воздушного судна стало известно ранее 29 июня. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». Вертолет был задействован в тушении лесных пожаров.

По факту крушения Следственный комитет возбудил дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).