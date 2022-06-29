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Появились подробности об упавшем в Якутии Ми-8

Потерпевший крушение в Якутии Ми-8 был задействован в тушении лесных пожаров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Якутии, был задействован в тушении лесных пожаров. Такие подробности сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на авиакомпанию «Полярные авиалинии».

О крушении воздушного судна стало известно 29 июня. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны».

В результате ЧП погибших нет, пострадали пять человек, получившие при крушении серьезные травмы. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Позднее Следственный комитет возбудил дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта») по факту крушения вертолета.

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Никита Абрамов
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