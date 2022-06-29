Стало известно число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии

Пять человек пострадали при жесткой посадке пожарного вертолета Ми-8 в Якутии

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии пострадали пять человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, пострадавшие при крушении получили серьезные травмы. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

О жесткой посадке пожарного вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшего тушение лесных пожаров в Якутии, стало известно 29 июня. Борт направлялся из Усть-Майского района Республики Саха в Алданский, когда потерпел крушение в лесополосе в районе села Чагды. На воздушном судне находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». Предварительно, погибших в результате происшествия нет.

Следственный комитет возбудил по факту жесткой посадки вертолета дело по статье 263 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).

За последние восемь дней это уже третья авиакатастрофа, зарегистрированная на территории Якутии. Утром 21 июня стало известно о пропаже самолета Ан-2, на котором находились три человека. Поиски воздушного судна продолжаются до сих пор. 22 июня с экранов радаров пропал самолет Ан-30. Позже борт обнаружили в 70 километрах от села Оленек, где тот совершил жесткую посадку. Все находившиеся на борту люди живы.