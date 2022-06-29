После жесткой посадки Ми-8 в Якутии возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии

Стало известно о пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии

Начало событий в новости Стало известно о пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии. Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте происшествия работает следственная группа, которая установит обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, вечером 29 июня вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Майского в Алданский район Республики Саха (Якутия). На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. Воздушное судно совершило жесткую посадку в лесу рядом с населенным пунктом Чагды. Состояние находившихся на борту людей уточняется. МЧС сообщило, что никто в результате ЧП не погиб, но есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в тайге в районе якутского поселка Усть-Мая, выполняя рейс по тушению пожаров. В район крушения был направлен вертолет для оказания помощи пострадавшим.