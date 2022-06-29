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Стало известно о пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии

При крушении пожарного вертолета Ми-8 в Якутии пострадали люди, погибших нет

Фото: Shutterstock

При крушении пожарного вертолета Ми-8 в Якутии никто не погиб, но есть пострадавшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В ведомстве сообщили, что в район жесткой посадки вертолета Ми-8 с людьми для оказания помощи направлен самолет Ан-26.

Инцидент произошел 29 июня в районе поселка Усть-Мая в Республике Саха. Предварительно установлено, что вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. На борту находились три члена экипажа и два техника.

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Константин Лысяков
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