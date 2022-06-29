Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стали известны подробности о потерпевшем крушение в российском регионе Ми-8

На борту разбившегося в Якутии вертолета Ми-8 находились три члена экипажа и два техника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На борту потерпевшего крушение Ми-8 находились три члена экипажа и два техника. Подробности инцидента сообщают «Вести» в своем Telegram-канале.

Принадлежащий «Полярным авиалиниям» вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По предварительной информации, погибших нет, но есть раненые.

В МЧС ранее заявили, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для оказания помощи пострадавшим направлен борт Ан-26.

«Пятый канал» пишет, что «предварительной причиной стала техническая неисправность». Официальная причина крушения пока неизвестна.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов
СКР возбудил дело после обнаружения тела срочника с перерезанным горлом
Стилистка назвала лучшую одежду для долгих поездок
Центробанк задумал разрешить переводить из России больше денег
Захарова призвала Зеленского прекратить запугивания российских журналистов
Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
Крис Пратт рассказал об истинном отношении к религии и церкви
Стало известно о пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Якутии
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
Бывший чемпион UFC ответил «несущему чушь» Нурмагомедову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.