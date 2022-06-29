Стали известны подробности о потерпевшем крушение в российском регионе Ми-8

На борту разбившегося в Якутии вертолета Ми-8 находились три члена экипажа и два техника

На борту потерпевшего крушение Ми-8 находились три члена экипажа и два техника. Подробности инцидента сообщают «Вести» в своем Telegram-канале.

Принадлежащий «Полярным авиалиниям» вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По предварительной информации, погибших нет, но есть раненые.

В МЧС ранее заявили, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для оказания помощи пострадавшим направлен борт Ан-26.

«Пятый канал» пишет, что «предварительной причиной стала техническая неисправность». Официальная причина крушения пока неизвестна.

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