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В район крушения Ми-8 в Якутии направили самолет для помощи

Самолет Ан-26 направили в район крушения вертолета Ми-8 в Якутии для оказания помощи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В район крушения вертолета Ми-8 в Якутии был направлен самолет Ан-26 для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В 15.30 мск от экипажа вертолета Ми-8 поступило сообщение о жесткой посадке в Алданском районе. Для оказания помощи направлен борт Ан-26», — заявили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте в районе якутского поселка Усть-Мая стало известно 29 июня. По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие, данных о погибших нет.

21 июня, в Якутии исчез с радаров самолет Ан-2 с тремя человеками на борту. В назначенное время воздушное судно не приземлилось на площадке «Вертикальный». Самолет следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.

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Никита Абрамов
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