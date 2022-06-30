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Байден заявил об отказе страховать российские танкеры с нефтью

Байден заявил об отказе США страховать суда с российской нефтью
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Джо Байден заявил об отказе своей страны и ее союзников страховать российские суда, перевозящие нефть, сообщает РИА Новости.

Таким образом Вашингтон собирается помешать транспортировке нефти из России в другие страны: «Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», — сообщил он.

Также Байден заявил, что у российских компаний возникнут сложности с поддержанием нынешнего уровня добычи нефти из-за санкционного ограничения доступа к соответствующим технологиям.

Аналогичная мера, запрещающая страховку судов с российской нефтью, вошла в шестой пакет санкций Евросоюза. Также объединение объявило о поэтапном отказе от закупки российских нефти и нефтепродуктов.

Ударная волна


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Платон Щукин
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