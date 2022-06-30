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Столичные новостройки переместились в Подмосковье

В Подмосковье стало больше новостроек бизнес-класса

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Девелоперы стали запускать больше проектов бизнес-класса в Подмосковье. О том, что столичные новостройки переместились за МКАД, сообщили «Известиям» аналитики IKON Development.

Летом в Подмосковье экспонировалось 2,4 тысячи квартир и апартаментов бизнес-класса в новостройках — это 12,8 процента от всего предложения в исследуемом сегменте. Для сравнения, в Москве представлено 16,5 тысячи таких лотов. Эксперты считают, что 2018-2020 годы стали переломными для позиционирования новостроек, которые на данный момент в основном сконцентрированы к западу, северу, северо-западу и юго-западу от МКАД.

На территории Новой Москвы выставлены на продажу 39,5 процента общего количества новостроек. Наиболее доступный объект находится в Коммунарке — студия площадью 23,7 квадратного метра за 7,6 миллиона рублей. 8,3 процента предложения приходятся на недвижимость бизнес-класса, что стало историческим максимумом для этих округов. Второе место по количеству выставленных на продажу новостроек занял Одинцовский округ с долей 32,4 процента, третье — Химки с долей 14,3 процента.

Ранее россиян предупредили о скором росте цен на недвижимость. Согласно прогнозу замдиректора института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова, стоимость увеличится на фоне роста спроса.

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Александра Качан
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