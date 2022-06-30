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МТС подарит 300 тысяч рублей при подключении к облачной инфраструктуре

Облачный провайдер #CloudMTS, входящий в группу МТС, запустил акцию для бизнеса

Фото: Grisha Bruev / Shutterstock

Облачный провайдер #CloudMTS, входящий в группу МТС, запустил акцию для бизнеса. Подключая IaaS-сервисы (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга) на сумму от 75 тысяч рублей, корпоративный клиент получает 300 тысяч бонусных рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Средства начисляются сразу после заключения договора и оплаты первого месяца использования сервиса. Их можно потратить на развитие виртуализации собственных ИТ-систем и запуск новых проектов в облаке.

«Фактически мы дарим три месяца использования IaaS #CloudMTS: оплатив один, пользователь получит доступ к четырем месяцам работы в облаке. Потенциальным клиентам акция позволит в полной мере оценить качество предоставляемых сервисов и сделать выбор в пользу того или иного способа потребления вычислительных ресурсов. Для действующих клиентов это возможность существенно расширить объем cloud-ресурсов за минимальную плату», — отметил директор по продажам и маркетингу #CloudMTS Артем Тугарев.

По предварительным итогам полугодия, в МТС отмечают кратное увеличение потребления облаков, говорится в сообщении. Спрос на виртуальные ресурсы в России растет быстрее, чем в мире, отмечают эксперты. Международная аналитическая компания IDC в марте этого года предсказывала рост мирового облачного рынка на 22 процента и ранее — на 20 процентов рост для России. В июне провайдеры сообщали об увеличении спроса на cloud-решения минимум до 30-35 процентов.

«К нам мигрируют клиенты из собственных ЦОДов, а также переносят свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров. Мы создали специализированный центр проектных решений и всесторонне поддерживаем клиентов своей профессиональной командой», — пояснил директор по продажам и маркетингу #CloudMTS Артем Тугарев.

Виртуальная инфраструктура #CloudMTS позволяет запустить ИТ-системы и цифровые бизнес-сервисы без дополнительных затрат на физическое оборудование. Использование облаков снижает расходы на ИТ также за счет возможностей масштабирования — оперативного увеличения или уменьшения потребляемых виртуальных вычислительных ресурсов. Пользователь самостоятельно управляет ими и оплачивает только фактическое использование. Cloud-решения позволяют перевести существенную часть затрат компании на ИТ из капитальных в операционные.

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Татьяна Романова
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