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В Минобороны раскрыли детали обмена пленных российских солдат на бойцов ВСУ

Представитель МО Конашенков подтвердил факт обмена пленных российских солдат на бойцов ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Министерство обороны России подтвердило факт обмена пленных российских солдат на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также Конашенков раскрыл детали состоявшегося обмена — он сообщил, что возвращенные из плена российские солдаты были тяжело ранены и нуждались в срочном лечении.

Представитель военного ведомства добавил, что сохранение жизней и здоровья российских военных, а также бойцов республик Донбасса — самая важная для командования задача.

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Ранее сообщалось, что Киев обменял 144 пленных бойца из России и ДНР на такое же количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что среди обменянных были бойцы националистических батальонов.

Комментируя обмен, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия должна бороться за каждого попавшего в плен солдата.

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