Пассажирка положила ноги в ботинках на голову соседу и была обругана в сети

В сети возмутились пассажиркой самолета, закинувшей ноги на изголовье кресла соседа

Пассажирка самолета закинула ноги на соседнее кресло и была обругана пользователями сети. Фото произошедшего опубликовал в Twitter один из очевидцев.

Инцидент произошел в Австралии во время полета из Мельбурна в Аделаиду на борту рейса авиакомпании Qantas Airways. На размещенном кадре видно, как неизвестная женщина положила ноги в ботинках на изголовье впередистоящего кресла так, что они почти касаются головы другого пассажира.

Поведение попутчицы возмутило пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Боже, это так противно», «Люди совсем разучились вести себя в публичных местах. Это в лучшем случае невежливо», «Просто отвратительное поведение», «Если бы я сидел перед ней, я бы резко откинул назад сиденье», «Почему стюардесса ничего не сказала? Должен быть какой-то кодекс поведения для всех пассажиров», «Как это ужасно» — высказались они.

Однако нашлись и те, кто попытался оправдать поступок туристки. «Если она не прикасается к парню впереди, я не вижу особой проблемы», «Может быть, ей по медицинским показаниям положено, чтобы ее ноги были подняты во время полета?», «А вдруг у нее проблемы с коленями и ей так легче?» — предположили юзеры.

Ранее в июне пассажир самолета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчицы и поделился им в сети. На опубликованном снимке видно, как женщина, сидящая на кресле спереди, откинула длинные волосы на спинку кресла так, что они свисают над столиком для еды.