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Россию удивила реакция Британии на вызов посла

В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Броннерт

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в ведомство в четверг, 30 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удивлены, что посол Британии не знает, где провела день и чем занималась. Списали бы на амнезию», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал Броннерт ради того, чтобы выразить ей протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина. Кроме того, Броннерт сделали выговор из-за того, что Лондон «тиражирует заведомо ложную информацию» о предположительной угрозе ядерного оружия.

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Марина Совина
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